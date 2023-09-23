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Румыния блокирует участие Австрии в заседаниях НАТО из-за спора о Шенгене

Румыния блокирует участие Австрии в заседаниях НАТО из-за спора о Шенгене Румыния блокирует участие австрийских представителей в заседаниях НАТО на фоне нежелания Вены дать согласие на вступление Бухареста в Шенгенскую зону.
Другие страны
23 сентября 2023 г. 16:30
Румыния блокирует участие Австрии в заседаниях НАТО из-за спора о Шенгене

Румыния блокирует участие австрийских представителей в заседаниях НАТО на фоне нежелания Вены дать согласие на вступление Бухареста в Шенгенскую зону.

Как передает Report, об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

По ее данным, два офицера ВС Австрии уже несколько недель ждут аккредитации в Брюсселе, где располагается штаб-квартира блока.

"Мы рассчитываем на то, что Румыния и Австрия решат любые двусторонние проблемы, которые могут повлиять на работу австрийских офицеров при НАТО", - приводит издание слова представителя альянса.

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