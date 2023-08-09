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Румыния аннулировала итоги тендера на строительство Францией военных судов

Румыния аннулировала итоги тендера на строительство Францией военных судов Румыния аннулировала результаты тендера на строительство четырех военных кораблей, где победителем стала французская оборонная компания Naval Group.
Другие страны
9 августа 2023 г. 16:24
Румыния аннулировала итоги тендера на строительство Францией военных судов

Румыния аннулировала результаты тендера на строительство четырех военных кораблей, где победителем стала французская оборонная компания Naval Group.

Как сообщает Report со ссылкой портал The Defense Post, контракт между сторонами не был подписан, несмотря на то, что обе страны НАТО выступают за усиление безопасности в бассейне Черного моря.

По информации Министерства обороны Румынии, причиной отмены тендера стало то, что Naval Group не подписала рамочное соглашение в установленные сроки.

В 2019 году французская компания Naval Group выиграла тендер на сумму 1,3 млрд долларов на строительство четырех и модернизацию двух корветов типа Gowind. Проект планировалось реализовать в партнерстве с румынской верфью Constanța Shipyard.

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