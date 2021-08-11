Руководство Судана подает в суд на экс-президента страны

Руководство Судана выдаст бывшего президента страны Омара Аль-Башира и ряд других лиц Международному уголовному суду (МУС).

Руководство Судана выдаст бывшего президента страны Омара Аль-Башира и ряд других лиц Международному уголовному суду (МУС).

Как передает Report со ссылкой на İnterfax, экс-главе государства инкриминируются преступления против человечности и военные преступления в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

"Кабинет министров решил передать разыскиваемых должностных лиц МУС", - сказала глава МИД страны Марьям аль-Махди.

77-летний Аль-Башир руководил Суданом с 1989 года, пока его не свергли в 2019 году после массовых многомесячных народных протестов. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году, тогда же он был объявлен в розыск.

В его деле значится 31 пункт обвинений, включая изнасилования, пытки и убийства.

По данным ООН, в результате конфликта между повстанцами и правительственными войсками в Дарфуре с 2003 по 2006 годы порядка 300 тыс. человек погибли и 2,5 млн стали перемещенными лицами. С августа 2019 года Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация.