О нас
Report Georgia
Аудио новости

Руководство Судана подает в суд на экс-президента страны

Руководство Судана подает в суд на экс-президента страны Руководство Судана выдаст бывшего президента страны Омара Аль-Башира и ряд других лиц Международному уголовному суду (МУС).
Другие страны
11 августа 2021 г. 20:06
Руководство Судана подает в суд на экс-президента страны
Омар Аль-Башир

Руководство Судана выдаст бывшего президента страны Омара Аль-Башира и ряд других лиц Международному уголовному суду (МУС).

Как передает Report со ссылкой на İnterfax, экс-главе государства инкриминируются преступления против человечности и военные преступления в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

"Кабинет министров решил передать разыскиваемых должностных лиц МУС", - сказала глава МИД страны Марьям аль-Махди.

77-летний Аль-Башир руководил Суданом с 1989 года, пока его не свергли в 2019 году после массовых многомесячных народных протестов. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году, тогда же он был объявлен в розыск.

В его деле значится 31 пункт обвинений, включая изнасилования, пытки и убийства.

По данным ООН, в результате конфликта между повстанцами и правительственными войсками в Дарфуре с 2003 по 2006 годы порядка 300 тыс. человек погибли и 2,5 млн стали перемещенными лицами. С августа 2019 года Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sudan hökuməti ölkənin keçmiş prezidentini məhkəməyə verir

Самое читаемое

Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
6 августа 2021 г. 17:54
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
7 августа 2021 г. 12:27
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
6 августа 2021 г. 15:20
Токио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
ФотоТокио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
6 августа 2021 г. 15:50
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
6 августа 2021 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi