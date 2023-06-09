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Руководство Судана объявило представителя ООН в стране "персона нон грата"

Руководство Судана объявило представителя ООН в стране "персона нон грата" Власти Судана объявили о закрытии доступа в страну посланнику ООН Фолкеру Пертесу.
Другие страны
9 июня 2023 г. 11:52
Руководство Судана объявило представителя ООН в стране персона нон грата

Власти Судана объявили о закрытии доступа в страну посланнику ООН Фолкеру Пертесу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в суданском МИД.

"Правительство Судана уведомило генерального секретаря ООН в том, что оно объявило Фолкера Пертеса персона нон грата", - говорится в документе.

Этот шаг предпринят спустя две недели после того, как командующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан обвинил Пертеса в потворстве конфликту, разгоревшемуся в стране ранее в этом году. Бурхан обратился в ООН с просьбой сменить посланника организации в Судане.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.

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