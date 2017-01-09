Руководство Samsung допрошено по делу о коррупции в Южной Корее

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Южнокорейские следователи допросили двух представителей руководства компании Samsung в связи с расследованием дела о злоупотреблении властью и коррупции в окружении президента страны Пак Кын Хе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Глава подразделения стратегического планирования Samsung Чан Чжун Ги и его заместитель Чхве Ги Сон были вызваны в качестве свидетелей, но их статус со временем может поменяться", - отметил представитель Независимого комитета по расследованию скандала.

Следователи подозревают, что Samsung оказывал поддержку двум неправительственным фондам, созданным Чхве Сун Силь - близкой подругой президента страны - с целью личного обогащения. Под предлогом продвижения спорта и культуры она вынудила многие южнокорейские компании делать в них пожертвования, значительную часть которых присвоила себе. Считается, что Пак Кын Хе была как минимум в курсе незаконной деятельности своей подруги.