Руководство Politico назвало ложными заявления о финансировании от властей США

Гендиректор и главный редактор американской газеты Politico Голи Шейхолеслами и Джон Харрис отвергли обвинения, что ее якобы финансировали американские власти, о чем, в частности, говорил президент США Дональд Трамп.

Гендиректор и главный редактор американской газеты Politico Голи Шейхолеслами и Джон Харрис отвергли обвинения, что ее якобы финансировали американские власти, о чем, в частности, говорил президент США Дональд Трамп.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, совместное заявление руководителей издания опубликовано на сайте газеты.

"Правительственные агентства, которые подписываются на нас, делают это по стандартной процедуре госзакупок - как и в случае любых других закупок необходимых для более эффективной работы инструментов. Это не финансирование. Это бизнес-сделка, как в случаях, когда правительство заказывает исследования, оборудование, программное обеспечение, отраслевые отчеты. Некоторые люди намеренно распространяют ложь на онлайн-площадках", - говорится в заявлении Шейхолеслами и Харрис.

Они также пояснили, что правительственные агентства покупали не обычную подписку на газету, а подписку на ее сервис Politico Pro. "Это профильная подписка, которой пользуются компании, организации и да, некоторые правительственные агентства. Они делают это потому, что это помогает им лучше выполнять свою работу - отслеживать изменения в политике, законодательстве, регулировании в режиме реального времени, получая новости, аналитику и данные", - отметили руководители издания.

Они также добавили, что редакция остается верна своим принципам и ценностям и намерена продолжать работу.