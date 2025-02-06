Руководство Панамского канала не согласно бесплатно пропускать американские суда

Администрация Панамского канала опровергла заявление властей США о том, якобы она согласилась бесплатно пропускать американские суда.

Администрация Панамского канала опровергла заявление властей США о том, якобы она согласилась бесплатно пропускать американские суда.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

"В ответ на недавнюю публикацию Госдепартамента США, администрация Панамского канала, имеющая полномочия определять тарифы за транзит, сообщает, что никаких изменений не утверждало", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что готовы к диалогу с США "по вопросу использования канала американскими военными кораблями".

Комментарий панамской стороны последовал после того, как Госдепартамент в соцсети X заверил, что суда, принадлежащие американскому государству, смогут бесплатно передвигаться по каналу.

"Суда правительства США смогут бесплатно следовать через Панамский канал. Это сэкономит властям США миллионы долларов в год", - говорилось в сообщении.

Несколько дней назад Панаму посетил госсекретарь США Марко Рубио. Среди прочего, он обсуждал как раз вопрос о Панамском канале.