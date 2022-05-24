Руководство НАТО проведет переговоры с Турцией

Руководство НАТО обсудит с Анкарой ее опасения и найдет нужные аргументы.

Руководство НАТО обсудит с Анкарой ее опасения и найдет нужные аргументы.

Как передает Report, об этом в интервью ВВС заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Говоря о Владимире Путине, генсек альянса сказал, что Международному трибуналу в Гааге предстоит решить, является ли он военным преступником и вдохновителем геноцида.

На прошлой неделе Швеция и Финляндия подали официальные заявки, которые должны одобрить парламенты стран, входящих в НАТО. Однако Турция пригрозила заблокировать их вступление, мотивируя это тем, что Швеция и Финляндия дают убежище террористам РКК.