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Руководство Финляндии осудило нападение на Трампа

Руководство Финляндии осудило нападение на Трампа Президент Финляндии Александер Стубб и глава правительства этой страны Петтери Орпо осудили нападение на бывшего президента США Дональда Трампа.
Другие страны
14 июля 2024 г. 12:16
Руководство Финляндии осудило нападение на Трампа

Президент Финляндии Александер Стубб и глава правительства этой страны Петтери Орпо осудили нападение на бывшего президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом написал Стубб в соцсети Х.

"Я потрясен и шокирован нападением на бывшего президента Дональда Трампа на предвыборном митинге. Рад слышать, что он, похоже, чувствует себя хорошо. Я решительно осуждаю этот и любой другой акт политического насилия", - заявил он.

Глава кабмина Орпо также написал в Х, что осуждает случившееся, и пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

Напомним, что во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания на Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года в США, было совершено покушение.

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