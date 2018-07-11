Руководство Бельгии не приехало в аэропорт встречать Трампа из-за матча с Францией

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО 11-12 июля "незамеченным" властями королевства в связи с полуфинальным матчем Бельгия - Франция, который проходил в это время в Санкт-Петербурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАС, об этом во вторник сообщает местная газета Le soir.

По ее данным, никто из руководства Бельгии не встретил Трампа, поскольку все были заняты просмотром футбольного матча. Так, король бельгийцев Филипп и глава МИД королевства Дидье Рейндерс присутствовали на матче в России, а премьер-министр Шарль Мишель следил за игрой из одной из фанатских зон в городе Брен-лё-Конт.

Издание сообщает, что президента США, как и остальных глав государств и правительств, встретил только представитель бельгийского МИД. Таким образом, никакого почетного приема Трампу оказано не было, тогда как в прошлом году его по прилете на саммит НАТО встречал лично премьер страны Мишель.

Плановый саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Он станет вторым для президента США Дональда Трампа.