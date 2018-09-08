Руководство аэропорта Басры опровергло информацию об обстреле - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Басры на юге Ирака не подвергался нападению и продолжает работать в нормальном режиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор воздушной гавани Самир Юнус, комментируя поступившую ранее информацию об обстреле неизвестными территории аэропорта.

По словам чиновника, "никакие ракеты не падали на территории аэропорта Басры".

"Продолжаем работать в стандартном режиме, без перебоев. Мы ни на секунду не закрывали аэропорт", - добавил он.

***12:54

Неизвестные выпустили несколько снарядов по территории аэропорта иракской Басры и консульства США, никто не пострадал, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Три снаряда упали рано утром сегодня рядом с консульством США и международным аэропортом Басры. Снаряды упали далеко от терминала и самолетов, то есть за пределами рабочей зоны аэропорта", - сообщил каналу неназванный сотрудник аэропорта.

Он отметил, что жертв и материального ущерба нет, ЧП не повлияло на работу аэропорта.

При этом он предположил, что нападавшие "скорее всего целились в американское консульство", которое находится неподалеку. Откуда велся обстрел, неизвестно.