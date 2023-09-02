Руководитель Офиса президента Украины провел разговор с советником президента США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

В ходе разговора А.Ермак проинформировал собеседника об успешном продвижении сил обороны на определенных участках фронта, а также озвучил потребности украинских войск для продолжения действий по дальнейшему освобождению территорий.

Он также подчеркнул важность продолжения работы по заключению двусторонних соглашений по гарантиям безопасности для Украины в рамках Совместной декларации G7.