Руководитель компании Twitter покидает свой пост

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор компании Twitter Дик Костоло уходит в отставку в конце июня. При этом останется в совете директоров Twitter, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Как сообщил представитель компании, обязанности гендиректора пока будет исполнять соучредитель соцсети Джек Дорси.

Причины ухода 51-летнего Костоло, проработавшего на этом посту 5 лет, не сообщаются.

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

Основной продукт компании - социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями.