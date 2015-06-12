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    Руководитель компании Twitter покидает свой пост

    Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор компании Twitter Дик Костоло уходит в отставку в конце июня. При этом останется в совете директоров Twitter, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Как сообщил представитель компании, обязанности гендиректора пока будет исполнять соучредитель соцсети Джек Дорси.

    Причины ухода 51-летнего Костоло, проработавшего на этом посту 5 лет, не сообщаются.

    Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

    Основной продукт компании - социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями. 

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