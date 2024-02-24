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Руководитель БАПОР заявил, что способность организации выполнять свой мандат под угрозой

Руководитель БАПОР заявил, что способность организации выполнять свой мандат под угрозой Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) достигло критической точки, и его способность выполнять свою работу находится под угрозой.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 05:00
Руководитель БАПОР заявил, что способность организации выполнять свой мандат под угрозой

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) достигло критической точки, и его способность выполнять свою работу находится под угрозой.

Как передает Report, об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление главного комиссара организации Филиппа Лаззарини.

"С глубоким сожалением я должен сообщить, что БАПОР достигло критической точки и его способность выполнять мандат, предоставленный резолюцией Генеральной Ассамблеи [ООН], в настоящее время находится под серьезной угрозой", - указано в заявлении Лаззарини.

В конце января несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом октябре.

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