Рухани направит послание Зеленскому по крушению Boeing

Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Рухани. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами отправится в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от президента Ирана Хасана Роухани относительно катастрофы украинского самолета", - цитирует слова Мусави иранское агентство IRNA.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель".