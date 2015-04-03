Рухани: Иран намерен выполнять достигнутые в Лозанне договоренности

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил намерение страны выполнять договоренности, достигнутые с "шестеркой" в Лозанне, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас я хочу сказать, что Иран намерен полностью придерживаться достигнутых договоренностей", — заявил Х. Рухани в эфире государственного телевидения.

Согласно соглашению, достигнутому 2 апреля в Лозанне между "шестеркой" международных посредников и Ираном, две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение десяти лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на срок в 25 лет.

Подготовку соглашения по иранской ядерной программе стороны намерены завершить к 30 июня. ЕС обязуется прекратить санкции против Ирана при выполнении им достигнутых договоренностей. США заявили, что санкции против Ирана будут снимать по мере выполнения обязательств.