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    "Рух новых сил": Партия будет защищать Саакашвили в правовом поле - ФОТО - ВИДЕО

    Координатор партии: Согласно законодательству, его могут держать 72 часа, а потом будет решение суда о мере пресечения© Report

    Киев. 9 декабря. REPORT.AZ/ Возле здания Главного управления СБУ в Киеве, где, предположительно, пребывает под стражей экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, собрались его сторонники, передает украинское бюро Report.

    На данный момент около 30 человек находятся вблизи здания СБУ, расположившись вокруг зажженных железных бочек, чтобы согреться.

    К самому зданию правоохранители никого не пускают. Улицы, которые ведут к ГУ СБУ, перекрыты полицией, пропускают только общественный транспорт. Неподалеку находятся несколько десятков силовиков.

    "Михаил объявил голодовку. Согласно законодательству, его могут держать 72 часа, а потом будет решение суда о мере пресечения. Отсюда, из здания СБУ, уже выехали несколько автозаков, поэтому мы не уверенны, что Саакашвили находится именно здесь", - заявил украинскому офису Report координатор партии “Рух новых сил" в Запорожской области Вадим Вышинский.

    В. Вышинский указал, что активисты не будет штурмовать СБУ либо силой освобождать главу партии М. Саакашвили.

    "Все будет в правовом поле. Также мы готовимся к завтрашнему маршу и планируем проводить акции в поддержку Саакашвили по всей Украине", - резюмировал координатор.

    Бюро сообщает, что на данный момент ситуация в палаточном городке спокойная, людей вблизи здания СБУ мало - только жители палаточного городка.

    Очевидцы рассказали, что ночью не было штурма городка, как сообщали ряд СМИ.

    "Ситуация была напряженная, мы все были в ожидании, но штурма не было", - сообщили украинскому офису Report.

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