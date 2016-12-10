Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Бывший мэр Нью-Йорка и активный участник предвыборной кампании Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался от работы в будущей администрации США.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление переходной команды избранного президента.

«Дональд Трамп объявил, что в ходе встречи с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, которая состоялась 29 ноября 2016 года, Джулиани снял свою кандидатуру с рассмотрения на позицию в новой администрации»,— говорится в сообщении. Избранный президент отметил, что экс-мэр «невероятно талантлив и является американским патриотом».

Переходная команда также сообщает, что бывший мэр Нью-Йорка будет работать в частном секторе.

«Руди был бы блестящим членом кабинета на различных позициях, но я в полной мере уважаю и понимаю его аргументы»,— заявил Дональд Трамп по итогам встречи с ним. Руди Джулиани заверил, что даже работая в частной компании, будет помогать избранному президенту США.