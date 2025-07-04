Рубио заявил о дальнейшем ослаблении санкций против Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении Сирии.

Госсекретарь США Марко Рубио допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении Сирии.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента по итогам разговора Рубио с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шейбани.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили отмену значительной части санкций в отношении Сирии со стороны США.

"Госсекретарь подтвердил, что он рассмотрит дальнейшие шаги по пересмотру принятых на уровне США и ООН решений по внесению [тех или иных лиц] в списки террористов, связанных с Сирией", - подчеркивается в заявлении. При этом Рубио заявил, что США не намерены выводить из-под действия санкций бывшего президента Сирии Башара Асада и приближенных к нему лиц.

Президент США Дональд Трамп своим указом отменил с 1 июля санкционный режим в отношении Сирии. Решение Вашингтона, однако, не распространяется на бывшего президента страны и связанных с ним лиц. Госдепартаменту предписано также рассмотреть возможность исключения Сирии из американского списка стран - спонсоров терроризма.