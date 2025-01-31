Рубио заявил, что война с Россией отбросилa Украину на 100 лет назад

Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад в результате войны с Россией.

Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад в результате войны с Россией.

Как передает Report , об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью американской журналистке Мегин Келли.

"Украина отброшена на 100 лет назад, ее энергетическая система уничтожена. Кому-то придется платить за восстановление всего этого. А как много украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они могут никогда не вернуться. А это будущее [Украины], и оно под угрозой", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что предыдущая американская администрация "каким-то образом убедила людей поверить в то, что Украина могла бы не просто одержать победу над Россией, но уничтожить ее", вернуть все к "состоянию 2012 или 2014 года".

Однако в результате США финансируют "затянувшуюся тупиковую ситуацию, тогда как человеческие страдания не прекращались", убежден Рубио.