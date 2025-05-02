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Рубио заявил, что Украина не может "сдвинуть Россию" к границам 2014 года

Рубио заявил, что Украина не может "сдвинуть Россию" к границам 2014 года Вооруженные силы Украины не смогут "сдвинуть Россию" к границам 2014 года.
Другие страны
2 мая 2025 г. 05:56
Рубио заявил, что Украина не может сдвинуть Россию к границам 2014 года

Вооруженные силы Украины не смогут "сдвинуть Россию" к границам 2014 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности.

"Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его мнению, это нужно принять как факт.

"Мы не собираемся сдаваться. Но наступает момент, когда президент США Дональд Трамп должен решить, сколько еще времени можно заниматься этим на самом высоком уровне. В мире происходит много более важных вещей. Я не хочу сказать, что конфликт на Украине не важен, но я считаю, что происходящее вокруг Китая важнее в долгосрочной перспективе", - добавил Рубио.

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