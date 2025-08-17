О нас

Рубио заявил, что до соглашения по Украине еще далеко

Рубио заявил, что до соглашения по Украине еще далеко Администрация США не находится на пороге достижения соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта, до сделки предстоит пройти еще долгий путь, однако определенный прогресс достигнут.
17 августа 2025 г. 18:18
Рубио заявил, что до соглашения по Украине еще далеко

Администрация США не находится на пороге достижения соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта, до сделки предстоит пройти еще долгий путь, однако определенный прогресс достигнут.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы достигли прогресса в том смысле, что определили потенциальные области для соглашения, но остаются некоторые серьезные разногласия. Так что нам еще предстоит пройти долгий путь. Я имею в виду, что мы не стоим на пороге мирного соглашения. Мы не находимся на его грани. Но я действительно считаю, что прогресс был достигнут", - сказал госсекретарь США.

Напомним, что Трамп встретился 15 августа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Путин выдвинул требование о передачи Киевом контроля на Донбассом Москве и заключении мирного соглашения без предварительного прекращения огня. Зеленский отказался обсуждать вопрос передачи какой-либо части территорий Украины.

Версия на азербайджанском языке Rubio Ukrayna ilə bağlı razılaşma üçün çox yol qət etmək lazım olduğunu bildirib

