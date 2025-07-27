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Рубио: Война в Газе закончится тогда, когда ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников

Рубио: Война в Газе закончится тогда, когда ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников Война в Газе закончится тогда, когда ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников.
Другие страны
27 июля 2025 г. 13:08
Рубио: Война в Газе закончится тогда, когда ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников

Война в Газе закончится тогда, когда ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Xорошая новость в том, что все американцы сейчас уже освобождены. Мы заботимся о всех заложниках, и существует очень простое решение того, что происходит в Газе. Освободите всех заложников, сложите оружие - и для ХАМАС война закончится. Они на это, очевидно, не согласятся", - отметил он.

По словам госсекретаря, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф усиленно работает над разрешением данного конфликта уже несколько недель, и ему удалось добиться значительного прогресса и приблизиться к конечной цели.

"Мы настроены оптимистично и надеемся, что в любой день мы сможем достичь соглашения о прекращении огня, по которому как минимум половина заложников, включая погибших, будет освобождена, а по окончании этого 60-дневного периода - оставшиеся заложники", - сказал Рубио.

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Версия на английском языке Rubio: War in Gaza will end when Hamas lays down its arms and releases all hostages
Версия на азербайджанском языке Rubio: HƏMAS silahı yerə qoyub bütün girovları azad edəndə Qəzzada müharibə bitəcək

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