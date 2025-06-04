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Рубио: Внешний курс Вашингтона будут определять интересы США, а не миропорядка

Рубио: Внешний курс Вашингтона будут определять интересы США, а не миропорядка Американская администрация при определении своей внешней политики будет руководствоваться национальными интересами США, а не действующего миропорядка.
Другие страны
4 июня 2025 г. 04:56
Рубио: Внешний курс Вашингтона будут определять интересы США, а не миропорядка

Американская администрация при определении своей внешней политики будет руководствоваться национальными интересами США, а не действующего миропорядка.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на конференции, организованной неправительственным аналитическим центром "Американский компас".

"Сама идея о том, что наша внешняя политика - в зависимости от места и вопроса - должна быть сосредоточена и сфокусирована в первую очередь на том, что хорошо для Соединенных Штатов, была полностью утрачена. Мы снова и снова принимали решения во внешней политике, исходя из того, что хорошо для международного порядка или для всего мира", - указал он.

"И я не говорю, что эти вещи не имеют значения, но первым приоритетом нашей внешней политики должны быть США и то, что отвечает интересам Соединенных Штатов. Это не изоляционизм, а здравый смысл", - добавил госсекретарь США

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