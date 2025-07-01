Рубио: USAID официально сворачивает программы иностранной помощи 1 июля

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на странице ведомства в сервисе Substack.

По его словам, часть программ помощи, которые соответствуют политике администрации президента и продвигают интересы Вашингтона, будут осуществляться государственным департаментом.

В июне сообщалось, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.