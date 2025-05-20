Рубио: Трамп не сделал никаких уступок Путину

Президент Дональд Трамп в урегулировании российско-украинского конфликта не пошел ни на какие уступки президенту РФ Владимира Путину.

Президент Дональд Трамп в урегулировании российско-украинского конфликта не пошел ни на какие уступки президенту РФ Владимира Путину.

Как передает Report со ссылкой на "R об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на критику Сената по поводу политики республиканской администрации по Украине.

Один из сенаторов на слушании заявил, что администрация Дональда Трампа позволила России "получить рычаги давления" до начала переговоров с Украиной. Марко Рубио с этим тезисом не согласился.

"Ни одна санкция не была отменена в отношении россиян. Все санкции, которые действовали при предыдущей администрации, остаются в силе. Мысль об отказе от рычагов давления... сегодня у нас есть те же рычаги давления, которые были при предыдущей администрации... Он (Владимир Путин - ред.) не добился ни единой уступки", - подчеркнул госсекретарь США.