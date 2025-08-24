Рубио: США привержены будущему Украины как независимого государства и верят в урегулирование путем переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил Украину с Днем независимости и выразил надежду на урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров.

Как передает Report, его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

"Соединенные Штаты привержены будущему Украины как независимого государства. Мы верим в урегулирование путем переговоров, которое поддерживает суверенитет Украины и гарантирует ее долгосрочную безопасность, что приведет к прочному миру", — говорится в его поздравлении.

Он добавил, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства с Киевом в сфере экономики и безопасности ради мирного и процветающего будущего обеих стран.

Отметим, что 24 августа Украина празднует 34-й День независимости.