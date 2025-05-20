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Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине

Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине Администрация США не прекращала поставок вооружений Украине, однако решения о возможности формирования новых пакетов военной помощи нет.
Другие страны
20 мая 2025 г. 18:54
Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине

Администрация США не прекращала поставок вооружений Украине, однако решения о возможности формирования новых пакетов военной помощи нет.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Эта программа (по отправке Киеву вооружений) не была отменена. Они продолжают получать оружие", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Рубио уточнил, что российско-украинский конфликт не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров.

У него спросили, готова ли вашингтонская администрация запросить у Конгресса средства на очередной пакет вооружений для Украины. "Это другое решение. Это другой вопрос. Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает направляться", - сказал госсекретарь.

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Версия на азербайджанском языке Rubio: ABŞ Ukraynaya silah tədarükünü dayandırmayıb

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