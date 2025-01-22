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Рубио: США не будут жертвовать своими интересами для предотвращения конфликтов

Рубио: США не будут жертвовать своими интересами для предотвращения конфликтов Нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом будет работать над продвижением мира во всем мире, однако не станет приносить в жертву свои национальные интересы и ценности ради предотвращения тех или иных конфликтов.
Другие страны
22 января 2025 г. 07:20
Рубио: США не будут жертвовать своими интересами для предотвращения конфликтов

Нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом будет работать над продвижением мира во всем мире, однако не станет приносить в жертву свои национальные интересы и ценности ради предотвращения тех или иных конфликтов.

Как передает Report, об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы понимаем, что, к сожалению, будут в силу взаимодействия между людьми, природы человека, и конфликты. Мы будем стремиться избегать и предотвращать их, но никогда - за счет нашей национальной безопасности, никогда - за счет наших национальных интересов, никогда - за счет наших ключевых ценностей как страны и народа", - провозгласил новый глава американского внешнеполитического ведомства, выступая в свой первый рабочий день перед подчиненными.

"Я исхожу из того, что все страны занимаются продвижением своих национальных интересов. В тех случаях, и, надеюсь, их будет много, когда наши национальные интересы совпадают, мы будем стремиться работать вместе", - заверил Рубио. При этом он утверждал, что основополагающая цель Трампа "для глобальной политики - продвижение мира, недопущение конфликта".

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Версия на азербайджанском языке Rubio: ABŞ münaqişələrin qarşısını almaq üçün öz maraqlarını qurban verməyəcək

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