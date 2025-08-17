Рубио: США не будут принимать или отклонять требования России

США не будут принимать или отклонять требования РФ, это должна сделать Украина.

Как передает Report, с таким заявлением выступил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США, врио помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

На вопрос ведущей о том, приняли ли США изложенные российской стороной на саммите в Анкоридже (штат Аляска) требования для урегулирования российско-украинского конфликта, Рубио подчеркнул, что США "не в той позиции, чтобы что-то принимать или отклонять". "В конечном счете это решение за украинцами, с ними Россия должна договориться о мире", - заявил госсекретарь США.