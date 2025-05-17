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Рубио: США и РФ решают вопрос о времени и месте для встречи Трампа и Путина

Рубио: США и РФ решают вопрос о времени и месте для встречи Трампа и Путина Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, и сейчас решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры, о темах беседы.
Другие страны
17 мая 2025 г. 23:58
Рубио: США и РФ решают вопрос о времени и месте для встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, и сейчас решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры, о темах беседы.

Как передает Report, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CBS New.

"Президент Трамп уже сделал это предложение о встрече публично. Механика организации такой встречи потребует небольшой работы. Поэтому я не могу сказать, что именно планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать (встретиться с Путиным - ред.). Он хочет сделать это как можно скорее. Я думаю, что российская сторона также выразила готовность сделать это. Так что сейчас речь идет о том, чтобы собрать всех вместе и определить, где и когда состоится эта встреча и чему она будет посвящена", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Rubio: Tramp-Putin görüşünün vaxtı və yeri ilə bağlı detallar dəqiqləşdirilir

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