Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности

США и Китай находятся на пороге периода стратегической стабильности, полноценная торговая конфронтация между двумя странами была вредна для всего мира.

США и Китай находятся на пороге периода стратегической стабильности, полноценная торговая конфронтация между двумя странами была вредна для всего мира.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

"Мы вступаем в период стратегической стабильности. В конечном счете у нас две крупнейшие экономики в мире. Полагаю, что США могли бы получить какие-то выгоды от полномасштабного торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, однако мир бы от него пострадал. Он оказал бы огромное влияние на мир, затем на нашу экономику и особенно на экономику Китая", - сказал он.

Вместе с тем глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что у США "есть много раздражителей в отношениях с Китаем", которым Вашингтону необходимо противостоять.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что Соединенным Штатам и Китаю удастся выработать "очень справедливую" договоренность о дальнейших условиях двусторонней торговли. Китай и США завершили третий раунд торговых переговоров, который прошел 28-29 июля в Стокгольме. При этом стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно продления приостановки дополнительных импортных пошлин. Китайские переговорщики заявили, что соглашение о продлении достигнуто, но министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что все условия сначала должны быть одобрены Трампом.