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Рубио: США будут контактировать с Индией и Пакистаном с целью урегулирования

Рубио: США будут контактировать с Индией и Пакистаном с целью урегулирования Американская администрация будет поддерживать контакт с руководством Индии и Пакистана с целью урегулирования двустороннего конфликта.
Другие страны
7 мая 2025 г. 04:20
Рубио: США будут контактировать с Индией и Пакистаном с целью урегулирования

Американская администрация будет поддерживать контакт с руководством Индии и Пакистана с целью урегулирования двустороннего конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что "внимательно следит за ситуацией между Индией и Пакистаном". По словам госсекретаря, США "буду продолжать взаимодействовать с руководством Индии и Пакистана в поисках мирного решения".

До этого президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восем человек, еще 35 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, над Пакистаном были сбиты три индийских истребителя. Позднее информацию подтвердил федеральный министр информации Аттаулла Тарар.

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Версия на азербайджанском языке Rubio: ABŞ münaqişəni həll etmək üçün Hindistan və Pakistanla əlaqə saxlayacaq

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