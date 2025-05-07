Рубио: США будут контактировать с Индией и Пакистаном с целью урегулирования

Американская администрация будет поддерживать контакт с руководством Индии и Пакистана с целью урегулирования двустороннего конфликта.

Американская администрация будет поддерживать контакт с руководством Индии и Пакистана с целью урегулирования двустороннего конфликта.

Как передает Report , об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что "внимательно следит за ситуацией между Индией и Пакистаном". По словам госсекретаря, США "буду продолжать взаимодействовать с руководством Индии и Пакистана в поисках мирного решения".

До этого президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восем человек, еще 35 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, над Пакистаном были сбиты три индийских истребителя. Позднее информацию подтвердил федеральный министр информации Аттаулла Тарар.