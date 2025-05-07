Рубио: США будут контактировать с Индией и Пакистаном с целью урегулирования

Американская администрация будет поддерживать контакт с руководством Индии и Пакистана с целью урегулирования двустороннего конфликта.
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Он подчеркнул, что "внимательно следит за ситуацией между Индией и Пакистаном". По словам госсекретаря, США "буду продолжать взаимодействовать с руководством Индии и Пакистана в поисках мирного решения".
До этого президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт между Индией и Пакистаном закончится быстро.
Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восем человек, еще 35 получили ранения.
Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, над Пакистаном были сбиты три индийских истребителя. Позднее информацию подтвердил федеральный министр информации Аттаулла Тарар.