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Рубио предостерег Иран от действий против личного состава и интересов США

Рубио предостерег Иран от действий против личного состава и интересов США Госсекретарь США Марко Рубио после ударов Израиля по Ирану предостерег Тегеран от каких-либо действий, направленных против американских военных и дипломатов, а также наносящих ущерб интересам Вашингтона в регионе.
Другие страны
13 июня 2025 г. 06:13
Рубио предостерег Иран от действий против личного состава и интересов США

Госсекретарь США Марко Рубио после ударов Израиля по Ирану предостерег Тегеран от каких-либо действий, направленных против американских военных и дипломатов, а также наносящих ущерб интересам Вашингтона в регионе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в письменном заявлении руководителя американского внешнеполитического ведомства.

"Президент США Дональд Трамп и вашингтонская администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими партнерами в регионе. Позвольте мне четко сказать: Иран не должен предпринимать действий против американских интересов или личного состава", - отмечается в заявлении.

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