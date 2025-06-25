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Рубио: Повышение военных расходов НАТО позволит США сосредоточиться на других частях мира

Рубио: Повышение военных расходов НАТО позволит США сосредоточиться на других частях мира Рубио: Повышение военных расходов НАТО позволит США сосредоточиться на других частях мира
Другие страны
25 июня 2025 г. 11:44
Рубио: Повышение военных расходов НАТО позволит США сосредоточиться на других частях мира

Увеличение странами НАТО военных расходов до 5% ВВП позволит Соединенным Штатам сосредоточить внимание на перераспределении американских военных ресурсов в другие регионы мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Если все будут придерживаться своих обязательств, это будет куда более сильный альянс с куда более компетентными партнерами. Честно говоря, это позволит Соединенным Штатам оставаться его ярким, сильным участником, крупнейшим участником, но также позволит перераспределить ресурсы в других частях света, не отнимая при этом силы у альянса", - сказал он.

Как ожидается, на проходящем в Гааге саммите НАТО главы государств и правительств примут решение о повышении военных расходов с 2% ВВП в настоящее время до 5% к 2035 году.

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Версия на азербайджанском языке Rubio: NATO-nun hərbi xərclərinin artırılması ABŞ-yə dünyanın digər hissələrinə fokuslanmağa imkan verəcək

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