Рубио посетит ФРГ, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Госсекретарь США Марко Рубио 13-18 февраля посетит Германию, Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), он обсудит освобождение заложников радикального движения ХАМАС, договоренности о прекращении огня в секторе Газа и противодейств

Госсекретарь США Марко Рубио 13-18 февраля посетит Германию, Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), он обсудит освобождение заложников радикального движения ХАМАС, договоренности о прекращении огня в секторе Газа и противодействие Ирану.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Рубио 13 февраля отправится в ФРГ для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Там он, по словам Брюс, "обсудит с иностранными партнерами ряд приоритетов США".

"В Мюнхене Рубио также примет участие во встрече руководителей дипведомств стран Группы семи", - отмечается в заявлении.

"Далее он 15-18 февраля посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ", - уточняется в документе. В этих странах Рубио проведет встречи с должностными лицами для "укрепления сотрудничества в регионе, обеспечения стабильности и мира".

"В центре внимания во время поездки будет освобождение американских и других заложников, удерживаемых ХАМАС, продвижение ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа и противодействие дестабилизирующим шагам Ирана и подконтрольных ему сил", - добавила Брюс.

Напомним, что Трамп 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после встречи в Белом доме объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке.