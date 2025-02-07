Рубио: Ожидания США в отношении Панамского канала остаются прежними

Соединенные Штаты рассчитывают на получение права на бесплатный проход американских судов и кораблей через Панамский канал при определенных обстоятельствах.

Соединенные Штаты рассчитывают на получение права на бесплатный проход американских судов и кораблей через Панамский канал при определенных обстоятельствах.

Как передает Report , об этом заявил находящийся с визитом в Доминикане госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Санто-Доминго.

"Однако наши ожидания остаются прежними. Я нахожу абсурдным то, что мы должны были бы оплачивать транзит через зону, которую обязаны защищать во время возможного конфликта. В этом заключаются наши ожидания", - сказал он.

Рубио комментировал высказывания президента Панамы Хосе Рауля Мулино, который назвал "недопустимой ложью" заявление Госдепартамента США о праве бесплатного прохода через канал для американских правительственных судов.

Глава внешнеполитического ведомства США совершает турне по странам Латинской Америки.