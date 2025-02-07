О нас

Рубио: Ожидания США в отношении Панамского канала остаются прежними

Рубио: Ожидания США в отношении Панамского канала остаются прежними Соединенные Штаты рассчитывают на получение права на бесплатный проход американских судов и кораблей через Панамский канал при определенных обстоятельствах.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 00:44
Рубио: Ожидания США в отношении Панамского канала остаются прежними

Соединенные Штаты рассчитывают на получение права на бесплатный проход американских судов и кораблей через Панамский канал при определенных обстоятельствах.

Как передает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Доминикане госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Санто-Доминго.

"Однако наши ожидания остаются прежними. Я нахожу абсурдным то, что мы должны были бы оплачивать транзит через зону, которую обязаны защищать во время возможного конфликта. В этом заключаются наши ожидания", - сказал он.

Рубио комментировал высказывания президента Панамы Хосе Рауля Мулино, который назвал "недопустимой ложью" заявление Госдепартамента США о праве бесплатного прохода через канал для американских правительственных судов.

Глава внешнеполитического ведомства США совершает турне по странам Латинской Америки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rubio: ABŞ-nin Panama kanalı ilə bağlı gözləntiləri eyni olaraq qalır

Самое важное

Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi