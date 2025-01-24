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Рубио: Отношения между США и Китаем определят будущее мира

Рубио: Отношения между США и Китаем определят будущее мира Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И выразил мнение, что отношения между Вашингтоном и Пекином являются важнейшими на международной арене, они будут формировать будущее мира.
Другие страны
24 января 2025 г. 20:48
Рубио: Отношения между США и Китаем определят будущее мира

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И выразил мнение, что отношения между Вашингтоном и Пекином являются важнейшими на международной арене, они будут формировать будущее мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова Рубио приводит внешнеполитическое ведомство Китая.

"Соединенные Штаты и Китай - две великие державы, отношения между США и Китаем являются важнейшими двусторонними отношениями в XXI веке, и они определят будущее мира", - заявил Рубио.

Рубио добавил, что Вашингтон готов откровенно общаться с Пекином, надлежащим образом разрешать разногласия, осторожно управлять двусторонними отношениями, совместно реагировать на глобальные вызовы и поддерживать мир и стабильность во всем мире.

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