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Рубио отказался назвать время окончания украинского кризиса

Рубио отказался назвать время окончания украинского кризиса Госсекретарь США Марко Рубио заявил CNN, что не считает возможным прогнозировать сроки завершения кризиса в Украине.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 13:33
Рубио отказался назвать время окончания украинского кризиса

Госсекретарь США Марко Рубио заявил CNN, что не считает возможным прогнозировать сроки завершения кризиса в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

"Я думаю, что никто не может определить время или дату этого. Я надеюсь, это случится как можно скорее, но я не могу назвать временные рамки", - сказано в сообщении.

Он признал, что речь идет о сложном кризисе, и Вашингтон хочет добиться его завершения, по итогам которого "Украина сохранится в качестве суверенной и независимой страны", а конфликт впоследствии не возобновится. В то же время Рубио заявил, что настроен оптимистично, и администрация США настроена "работать действительно упорно".

Госсекретарь напомнил, что США будут вести диалог с украинскими властями. Сам Рубио встретится с их представителями позднее на этой неделе.

Кроме того, Рубио заявил о приоритете для президента США Дональда Трампа вернуть домой как можно больше американцев, задержанных за рубежом. "И я думаю, это сослужит хорошую службу и для наших возможностей поддерживать контакт с Россией", - пояснил Рубио.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət katibi Ukrayna böhranının bitəcəyi vaxtı söyləməkdən imtina edib

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