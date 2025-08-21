Рубио обсудит с советниками по нацбезопасности стран Европы гарантии безопасности Киеву

Государственный секретарь США Марко Рубио 21 августа проведет встречу с советниками по национальной безопасности из стран Европы и Украины, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности Киеву.

Как передает Report , об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По имеющимся сведениям, Рубио, который временно исполняет обязанности советника по национальной безопасности президента США, проведет со своими коллегами "деликатные дипломатические переговоры". На них определится, как могут выглядеть гарантии безопасности Украине.

Такие гарантии со стороны Вашингтона могли бы включать обещание воздушной поддержки европейским операциям или помощи в разведывательной деятельности. Кроме того, американские силы могут быть размещены в Черном море для поддержки миссий в Украине.