Рубио: Европа должна положить конец российско-украинской войне

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу в Вашингтоне с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу в Вашингтоне с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, в ходе которой они обсудили российско-украинский конфликт, Иран, а также ситуацию в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, чтобы продвинуться по пути к миру на Украине", - говорится в заявлении.

По ее словам, Рубио ясно дал понять, что президент США Дональд Трамп нацелен на прекращение бессмысленного кровопролития в Украине, и подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству с Францией и другими европейскими партнерами для обеспечения прочного мира.

"Европа должна выступить с реальными ресурсами и политической волей, чтобы положить конец этой войне", - процитировала она Рубио.

Стороны также обсудили дипломатические усилия по освобождению всех заложников в Газе, подтвердили общую приверженность предотвращению разработки или получения Ираном ядерного оружия, отмечается в заявлении.