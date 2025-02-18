Рубио не исключил возможность отмены санкций США против Лаврова

Госсекретарь США Марко Рубио фактически не исключил возможности отмены в перспективе односторонних американских санкций в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Госсекретарь США Марко Рубио фактически не исключил возможности отмены в перспективе односторонних американских санкций в отношении министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Рубио по итогам российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии.

"Мы просто еще не на таком уровне разговора. Но, разумеется, есть ряд тем, которые придется обсуждать по ходу", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Эр-Рияде, когда его попросили уточнить, будут ли предусматривать отмену санкций в отношении его российского коллеги дальнейшие шаги Вашингтона.

"Мы еще даже не начали этот процесс. Сегодня было лишь согласие начать процесс, чтобы говорить об этом", - отметил он.