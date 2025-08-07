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Рубио назвал условия для проведения встречи Трампа и Путина

Рубио назвал условия для проведения встречи Трампа и Путина Проведение встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от прогресса, которого удастся достичь в сближении позиций сторон в вопросе завершения войны в Украине.
Другие страны
7 августа 2025 г. 01:36
Рубио назвал условия для проведения встречи Трампа и Путина

Проведение встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от прогресса, которого удастся достичь в сближении позиций сторон в вопросе завершения войны в Украине.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox Business.

"Не знаю, состоится ли она (встреча - ред.) на следующей неделе или нет, это еще предстоит выяснить. Полагаю, что это будет зависеть от того, какого прогресса удастся достичь. Многое будет зависеть от того, насколько мы сможем сблизить позиции сторон, сможем ли добиться прогресса", - сказал он.

Глава Госдепа также назвал сроки принятия решения о новых санкциях против России Трампом.

"Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов", – отметил Рубио, добавив, что многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, и от работы, которая будет проведена в ближайшие два дня.

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