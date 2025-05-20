Рубио: Лишь 12% из выделенной USAID помощи доходили до нуждающихся

Только 12% из выделяемой Агентством США по международному развитию (USAID) помощи доходили до тех, кто в ней нуждался.

Только 12% из выделяемой Агентством США по международному развитию (USAID) помощи доходили до тех, кто в ней нуждался.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"От USAID 12 центов от каждого доллара доходили до получателя. Это означает, что для того, чтобы предоставить кому-то помощь, мы должны были потратить все остальные деньги на поддержку этого промышленного комплекса по оказанию помощи иностранным государствам. Мы собираемся найти более эффективные способы предоставления помощи людям напрямую, и она будет направляться нашими региональными бюро, она будет спонсировать программы, которые приносят пользу, и это будет частью целостного подхода к нашей внешней политике", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, многие программы оказания помощи "вообще не имели смысла". "Мы финансировали по всему миру то, что не имело абсолютно никакого смысла", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

Он отметил, что в ходе проверки обнаружилось, что на такие программы тратятся миллиарды долларов. При этом Рубио подчеркнул, что даже с учетом отказа от ряда бессмысленных программ, объемы американской иностранной помощи, в том числе гуманитарной, превышают суммы, которые выделяют страны Организации экономического сотрудничества и развития, а также Китай.