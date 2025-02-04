Рубио: Лишь 10-13% помощи США доходит до получателя

Только 10-13% объемов американской помощи доходит до того получателя, которому она предназначалась.

Только 10-13% объемов американской помощи доходит до того получателя, которому она предназначалась.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такие данные привел госсекретарь США Марко Рубио, выступая на совместной с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом пресс-конференции в Сан-Хосе.

Рубио подверг резкой критике прежнюю деятельность Агентства по международному развитию США (USAID), фактически приостановленную 3 февраля по распоряжению американского президента Дональда Трампа.

"В некоторых случаях у USAID до получателя доходило только 10%, 11%, 12%, 13% [ассигнованных из федерального бюджета США] средств. Остальное уходило на накладные расходы и бюрократию", - заявил глава американской дипломатии.

Он подтвердил, что программы оказания зарубежной помощи остаются замороженными, однако сделаны масштабные исключения, позволяющие в целом ряде случаев продолжать реализацию таких программ.

"До замораживания этих программ мы не могли найти вообще ничего про часть из них. Отказывались нам говорить прежде всего в USAID: "Мы вам не скажем, на что тратятся деньги, для чего они предназначены, у кого они, какой подрядчик привлечен". В некоторых случаях средства шли четырем различным подрядчикам, прежде чем доходили до предполагаемого получателя. Причем это не мои данные, это данные USAID", - отметил госсекретарь, подчеркнув, что США не собираются ликвидировать иностранную помощь в целом.