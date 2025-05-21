Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия

Израиль дает понять, что у него есть возможности, позволяющие предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Израиль дает понять, что у него есть возможности, позволяющие предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США его попросили прокомментировать сообщение телеканала CNN, согласно которому вооруженные силы еврейского государства занимаются подготовкой удара по иранской ядерной инфраструктуре, несмотря на переговоры Вашингтона и Тегерана.

"Я не знаю об утечке, о которой вы говорите. Очевидно, я бы не стал обсуждать вопросы разведки и даже подтверждать, правда ли это. Я также не думаю, что это тайна, хотя, независимо от этого, я не говорю об утечке. <...> Израиль ясно дал понять, что он сохраняет возможность действовать, чтобы ограничить Иран от получения ядерного потенциала. Я не думаю, что это тайна", - сказал Рубио.

Напомним, что США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Пятый раунд переговоров между Ираном и США планируется провести 23 мая в Риме.