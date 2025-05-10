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Рубио: Индия и Пакистан договорились начать переговоры на нейтральной территории

Рубио: Индия и Пакистан договорились начать переговоры на нейтральной территории Индия и Пакистан договорились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.
Другие страны
10 мая 2025 г. 16:21
Рубио: Индия и Пакистан договорились начать переговоры на нейтральной территории

Индия и Пакистан договорились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

Как сообщает Report об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"За последние 48 часов вице-президент (США Джей Ди) Вэнс и я взаимодействовали с высокопоставленными официальными лицами Индии и Пакистана. Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились немедленно прекратить огонь и начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории", - написал Рубио в соцсетях.

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Версия на азербайджанском языке Rubio: Hindistan və Pakistan neytral ərazidə danışıqlara başlamağa razılaşıblar

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