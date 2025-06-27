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Рубио и Шариф обсудили роль Пакистана в установлении мира между Израилем и Ираном

Рубио и Шариф обсудили роль Пакистана в установлении мира между Израилем и Ираном Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в ходе телефонного разговора обсудили содействие Исламабада в установлении прочного мира между Израилем и Ираном.
Другие страны
27 июня 2025 г. 10:14
Рубио и Шариф обсудили роль Пакистана в установлении мира между Израилем и Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в ходе телефонного разговора обсудили содействие Исламабада в установлении прочного мира между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявлении Госдепартамента.

“В ходе беседы стороны отметили важность совместной работы по содействию прочному миру между Израилем и Ираном", - говорится в заявлении.

Рубио также подчеркнул, что “Иран никогда не сможет разработать или приобрести ядерное оружие”.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с главнокомандующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, где они обсудили Иран, о котором, по словам Трампа, “Пакистан знает лучше, чем большинство других стран”.

Гюльнар Махмудова

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Версия на азербайджанском языке Rubio və Şərif İsrail ilə İran arasında sülhü müzakirə ediblər

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