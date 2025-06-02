Рубио и Лавров обсудили мирные переговоры между Москвой и Киевом

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс.

"Госсекретарь Марко Рубио сегодня по инициативе российской стороны провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Лавровым. Госсекретарь Рубио повторил призыв президента [США Дональда] Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", - отмечается в сообщении.

Второй раунд российско-украинских переговоров, как заявили в МИД Турции, пройдет 2 июня в Стамбуле.

"Встреча должна начаться 2 июня в 13:00 по турецкому времени во дворце Чыраган в Стамбуле", - указали в ведомстве.

Напомним, что первая встреча между российской и украинской делегациями прошла 16 мая также в Стамбуле.

По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс.