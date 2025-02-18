Рубио и Лавров договорились побороть "раздражители" в отношениях США и России

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров согласились создать механизм консультаций, чтобы побороть "раздражители" в отношениях между двумя странами.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров согласились создать механизм консультаций, чтобы побороть "раздражители" в отношениях между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдеп США.

Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, о будущем сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций.

Отмечается, что одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта. Стороны договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по данному вопросу.