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Рубио и Лавров договорились побороть "раздражители" в отношениях США и России

Рубио и Лавров договорились побороть "раздражители" в отношениях США и России Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров согласились создать механизм консультаций, чтобы побороть "раздражители" в отношениях между двумя странами.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 16:42
Рубио и Лавров договорились побороть раздражители в отношениях США и России

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров согласились создать механизм консультаций, чтобы побороть "раздражители" в отношениях между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдеп США.

Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, о будущем сотрудничестве в сфере экономики и инвестиций.

Отмечается, что одной встречи недостаточно для решения украинского конфликта. Стороны договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по данному вопросу.

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